Общество
ИзвестияПомощник Лужкова подтвердил его смерть
Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил сообщения о его смерти.
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ТАСС Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил РЕН ТВ информацию о смерти экс-градоначальника. "Да, в больнице после операции на сердце", — заявил Шогенов. По информации РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.РЕН ТВ04:25
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Общество
В России перестанет выходить журнал Men’s Health
Журнал издается в России с 1998 г. Аудитория одного номера российской версии Men’s Health в марте – июле этого года составляла 778 000 человек, проживающих в крупных городах, уточняет РБК со ссылкой на данные Mediascope.
Происшествия
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
Общество
Стало известно, где будет похоронен Лужков
Политика
Аваков: «Зеленский сорвался на Лаврова»
Глава МВД Украины Арсен Аваков, побывавший в Париже в составе украинской делегации, явно не терял времени зря.
Общество
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Технологии
«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Кино
Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»
Футбол
Цорн: совет директоров «Спартака» прошел без сюрпризов
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" прошел без сюрпризов, заявил генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Экономика
Подсчитаны траты России на импортозамещение
Подсчитано, что в общей сложности за шесть лет на импортозамещение ушло почти три триллиона рублей.
Политика
Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Москва предоставит жилье жертвам репрессий
КС признал данное сочетание федерального закона и норм субъектов неконституционным, поскольку нарушается принцип, который заложен в Конституции – возместить вред, нанесенный жертвам политических репрессий в те годы.
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
Бэнкси представил рождественское граффити в Бирмингеме
Бэнкси показал свое новое граффити, которое нарисовано в Бирмингеме, Британия, по случаю Рождества.
Технологии
Разработан метод спасения осетра от браконьеров
Политика
Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны
Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
Общество
Утвержден размер выплат «детям войны»
Во вторник, 10 декабря, столичные власти приняли решение об увеличении размеров основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения.
Шоу-бизнес
Суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста королю Малайзии
Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Армия и оружие
Украина испытала БТР с «прозрачной» броней
На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).