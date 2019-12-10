ТАСС Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил РЕН ТВ информацию о смерти экс-градоначальника. "Да, в больнице после операции на сердце", — заявил Шогенов. По информации РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

с чего всё началось

Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил сообщения о его смерти.

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