Общество
РосбалтПомощник Лужкова подтвердил информацию о его смерти
СМИ сообщали о смерти Лужкова в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Известному политическому деятелю было 83 года.
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с чего всё началось
ТАСС Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил РЕН ТВ информацию о смерти экс-градоначальника. "Да, в больнице после операции на сердце", — заявил Шогенов. По информации РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.РЕН ТВ04:25
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Гаджеты
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Политика
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Экономика
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Еще один губернатор российского региона перенес рабочий день со вторника 31 декабря на субботу, 28 декабря 2019 года.