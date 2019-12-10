Общество

РосбалтРосбалтПомощник Лужкова подтвердил информацию о его смерти

СМИ сообщали о смерти Лужкова в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Известному политическому деятелю было 83 года.
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с чего всё началось

Помощник Лужкова подтвердил смерть экс-мэра Москвы

ТАСС Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил РЕН ТВ информацию о смерти экс-градоначальника. "Да, в больнице после операции на сердце", — заявил Шогенов. По информации РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
РЕН ТВ04:25

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«Очень жаль, это так неожиданно». Юрий Куклачев высказался о смерти Лужкова

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Life.ru04:30

Помощник Лужкова подтвердил смерть экс-мэра Москвы

РЕН ТВ04:25

Помощник Лужкова подтвердил его смерть

Известия04:23

Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика

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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Интерфакс 05:51
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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
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Как рассказал «Доктору Питеру» Андрей Яременко, главный стоматолог Петербурга, проректор по учебной работе СПбГМУ им. Павлова, этот вид злокачественных новообразований можно «поймать» на ранней стадии, а значит, спасти пациента от тяжелых последствий и смерти.
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Происшествия

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Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

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Общество

В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
АБН 03:24
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Экономика

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
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Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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9 декабря в Париже, впервые с 2016 года, прошел саммит «нормандской четверки».
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
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Политика

Зеленский пригласил в Киев журналистов РИА и RT

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на Украину журналистов RT и РИА, сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

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Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
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Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

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Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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Пропавшего в Ивановской области ребенка нашли живым

Полиция в Ивановской области нашла живым восьмилетнего мальчика, который пропал накануне по дороге из школы домой.
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Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
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Два подростка скончались в центре Блохина

Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
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Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»

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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Абрамович отказался продавать «Челси» совладельцу бейсбольной команды

Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение о продаже футбольной команды, поступившее от совладельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, пишет The Wall Street Journal.
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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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