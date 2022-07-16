Российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT, заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов".
Electronic Arts объявила о том, что с сегодняшнего дня большая часть DLC-контента для ролевых игр Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 (за исключением мультиплеера) в цифровом магазине Origin распространяется бесплатно — уже сейчас дополнения можно закрепить за своим профилем.
Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали намерение присоединиться к ней, тем самым демонстрируя ограниченность своего мышления времен холодной войны, пишет китайское издание Global Times.
Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в Twitter бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Юморист и телеведущий Максим Галкин задержался за границей и отказался возвращаться в Россию с супругой, певицей Аллой Пугачевой, из-за плотного гастрольного графика, заявил светский журналист Феликс Грозданов, пишет ProZvezd.