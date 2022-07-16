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Помощник Путина Орешкин заявил о планах избавиться от потребности России в SWIFT

Российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT, заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов".
РИА Новости
Ключевой задачей властей на сегодняшний день Орешкин назвал создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности.
РИА Новости
Сейчас в РФ работает система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
Коммерсантъ
В начале марта Евросоюз уже отключил от SWIFT банки «Россия» и «Открытие», ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
Росбалт
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Максим Орешкин считает, что в будущем России не понадобится SWIFT
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