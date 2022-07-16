Electronic Arts объявила о том, что с сегодняшнего дня большая часть DLC-контента для ролевых игр Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 (за исключением мультиплеера) в цифровом магазине Origin распространяется бесплатно — уже сейчас дополнения можно закрепить за своим профилем.