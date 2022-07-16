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Помощник Путина Орешкин заявил о планах избавиться от потребности России в SWIFT

Российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT, заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов".
РИА Новости
Ключевой задачей властей на сегодняшний день Орешкин назвал создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности.
РИА Новости
В частности, многие российские банки были отключены от SWIFT.
Москва 24
Сейчас в РФ работает система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
Коммерсантъ

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Орешкин заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем
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Помощник Путина Орешкин заявил о планах избавиться от потребности России в SWIFT
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