Российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT, заявил помощник президента Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов".
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил в субботу, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж в беседе с изданием «Обозреватель» (заблокировано на территории РФ).
Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы США, заявил эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран, пишет иранское издание Hamshahri.
Официального представителя Министерства иностранных дел России (МИД) Марию Захарову возмутил внешний вид адмирала-трансгендера Рейчела Левина из США и ЛГБТК-активиста на должности заместителя помощника секретаря в американском Управлении ядерной энергетики Сэма Бринтона на приеме в посольстве Франции в честь государственного праздника страны - Дня взятия Бастилии.