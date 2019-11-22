Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.

с чего всё началось

Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о трёх группах мер, которые, как он считает, дадут ускорение экономическому росту. В случае их реализации можно будет рассчитывать на темпы роста ВВП как минимум в 3%. Об этом Белоусов заявил в интервью газете «Известия».

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