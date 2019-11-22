Экономика

News.ruNews.ruПомощник Путина назвал рецепты роста экономики РФ

Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о трёх группах мер, которые, как он считает, дадут ускорение экономическому росту. В случае их реализации можно будет рассчитывать на темпы роста ВВП как минимум в 3%. Об этом Белоусов заявил в интервью газете «Известия».
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ru22 ноября в 04:39

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUM22 ноября в 08:10

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

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Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

Газета.Ru22 ноября в 01:59

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости21 ноября в 16:43
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Происшествия

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
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Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

Именно поэтому украинской певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.
Lenta.ru 06:30
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
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Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Происшествия

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Космос

Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний

Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Evo-rus.com вчера в 07:03
Общество

В Брянске нашли предполагаемого участника жестокой казни в Сирии

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США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Теннис

Карен Хачанов: в Кубке Дэвиса сделали все, что смогли

Вести.Ru 05:12
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Общество

Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап

На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Ведомости 04:41
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Спорт

Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Московский Комсомолец вчера в 05:51
Общество

Синоптики назвали последствия арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
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Происшествия

В Приамурье военные вытащили на танке Т-80 вылетевший с трассы автобус

РИА Новости 05:06
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова вчера в 06:31
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
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Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
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Экономика

Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
РИА Новости вчера в 12:06
Политика

В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»

Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии.
Известия 06:10
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Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

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Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
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Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Музыка

Coldplay отказались от гастролей ради экологии

РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
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«Авангард» подписал контракт с трехкратным чемпионом мира

Om1.ru вчера в 22:34
Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинкской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru вчера в 11:20
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