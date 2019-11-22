Экономика
News.ruПомощник Путина назвал рецепты роста экономики РФ
Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о трёх группах мер, которые, как он считает, дадут ускорение экономическому росту. В случае их реализации можно будет рассчитывать на темпы роста ВВП как минимум в 3%. Об этом Белоусов заявил в интервью газете «Известия».
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известия21 ноября в 16:01
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Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России
РИА Новости21 ноября в 16:43
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