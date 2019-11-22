Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия16:01

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Помощник Путина обозначил три рецепта экономического роста в России

RT на русском20:42

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК18:29

Белоусов рассказал о трех способах ускорения экономического роста

РЕН ТВ20:13

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известия22:32

Помощник Путина назвал три способа улучшить экономику России

URA.Ru17:59

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Lenta.ru17:53

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости16:43
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Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва

Комсомольская правда 09:20
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Российский программист Станислав Лисов приговорен в США к четырем годам лишения свободы.
Росбалт 12:37
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Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Известия 17:36
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои твиты

Twitter с 22 ноября позволил пользователям скрывать ответы на свои твиты, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно.
Телеканал RTVI 13:51
Общество

В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
РИА Новости 19:50
Политика

Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Московский Комсомолец 03:17
Происшествия

Расчлененное тело школьной уборщицы нашли в мусорке в Кузбассе

Газета.Ru 22:52
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
Авто

Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
Автоновости дня 21:39
Футбол

ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Онлайн Тамбов.ру 11:00
Общество

Путин увел Доронину с награждения в Кремле

Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Московский Комсомолец 12:08
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK 13:59
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Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
Происшествия

Двух забайкальцев обвиняют в убийстве знакомого и сожжении его тела

Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства и вместе с полицейскими установили, что мужчина во время застолья был убит двумя знакомыми.
Московский Комсомолец Чита 22:29
Политика

CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»

Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывают обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.
РБК 22:47
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

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Газета.Ru 10:59
Политика

Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело вчера в 01:24
Транспорт

Власти Кубани хотят запустить электрички в Крым с помощью ГЧП

Кондратьев отметил, что и Крым, и Кубань - фактически один большой черноморский курорт России, и возможность быстро добраться из одного региона в другой только "подогреет" интерес отдыхающих к этому направлению.
ТАСС 22:20
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 08:02
Финансы

Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%

Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.
Интерфакс 02:25
Политика

Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.
Московский Комсомолец 05:19
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru 19 ноября в 16:55
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Игры

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Astera вчера в 11:10
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
3DNews 15:10
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

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Газета.Ru 22:29
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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