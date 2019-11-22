Экономика
Вести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известиявчера в 16:01
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Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
РИА Новости 03:55
Общество
В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой
Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
РИА Новости 04:03
Футбол
Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук появился на обложке нового выпуска итальянской газеты Tuttosport.
Sportbox.RU 04:42
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском 04:15
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Общество
В Нижневартовске многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
В Нижневартовске многодетной семье отказали в статусе малоимущей, так как ее среднедушевой доход превысил прожиточный минимум на 14 рублей.
Московский Комсомолец 01:53
Политика
Тверской суд отказался принять иск к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
RT на русском 04:41
Армия и оружие
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Lenta.ru 02:58
Фигурное катание
Российская фигуристка установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Lenta.ru 04:39
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Piter.tv 20 ноября в 12:37
Общество
Чиновницу, одобрившую новые правила медосмотра водителей, уволили
Министр здравоохранения РФ уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок прохождения медосмотра для водителей.
Daily 04:41
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Общество
Минздрав установил новую дату изменения правил медосмотра водителей
В новом приказе Минздрава, подписанном накануне главой ведомства Вероникой Скворцовой, установлено, что тестирование на наркотики и алкоголь будет включено в обязательную процедуру при медосмотре водителей с 1 июля следующего года.
Южный Федеральный вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Life.ru вчера в 21:37
Экономика
«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций
21 ноября компания «Газпром газораспределение» выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга.
Известия 04:10
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Армия и оружие
Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО
НАТО в среду, 20 ноября, скорее всего, признает космос одной из сфер деятельности альянса.
РБК 19 ноября в 06:23
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
REGNUM 03:37
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Ранее сообщалось, что в России проведут в начале следующего года испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Южный Федеральный 04:12
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 20 ноября в 06:37
Гаджеты
Прогноз NVIDIA по выручке может скрывать признаки экспансии продукции AMD
Опубликованный в середине месяца квартальный отчёт NVIDIA озадачил многих аналитиков, поскольку прогноз на текущий квартал содержал ожидания от снижения выручки в игровом сегменте, который компания объясняла сезонными факторами.
3DNews вчера в 07:31
Общество
Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД
Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 04:48