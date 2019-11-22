Экономика
Вести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известиявчера в 16:01
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Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.
Политика
Суд над премьером Израиля: Нетаньяху предъявят обвинения
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху будут предъявлены обвинения сразу по трем делам: коррупция, мошенничество и обман общественного доверия.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Политика
Южная Корея отменила совместные с Японией учения
Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Армия и оружие
В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М
«Планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82», — сказал Бибик, отвечая на вопрос о планах на будущий год.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Происшествия
Мачеха показала детям грудь и попала под суд
В американском штате Юта могут признать сексуальной преступницей женщину, которая обнажила грудь в присутствии приемных детей.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по приему антибиотиков, чтобы сократить распространение устойчивости к ним бактерий.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Авто
Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей
Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
ЖКХ
Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска
В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы
В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Культура
Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом
Кино
THR: планируются съемки сиквела «Джокера»
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Происшествия
Главный свидетель по делу о взяточничестве генералов СК дал новые показания
Новые показания, разрушающие версию следствия, дал свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, 22 ноября сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным
Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
Армия и оружие
США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая
Общество
Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).