Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известиявчера в 16:01

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В Кремле предложили три группы мер для разгона экономики

REGNUM00:27

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новостивчера в 16:43

Белоусов рассказал о трех способах ускорения экономического роста

РЕН ТВвчера в 20:13

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБКвчера в 18:29

Помощник Путина назвал три способа улучшить экономику России

URA.Ruвчера в 17:59

Помощник Путина раскрыл план разогрева экономики России

Lenta.ruвчера в 17:53

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известиявчера в 22:32
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Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.
Piter.tv 00:24
Политика

Суд над премьером Израиля: Нетаньяху предъявят обвинения

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху будут предъявлены обвинения сразу по трем делам: коррупция, мошенничество и обман общественного доверия.
МИР 24 вчера в 22:35
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
Политика

Южная Корея отменила совместные с Японией учения

Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
RT на русском вчера в 23:35
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М

«Планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82», — сказал Бибик, отвечая на вопрос о планах на будущий год.
РБК 01:10
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 20 ноября в 04:22
Происшествия

Мачеха показала детям грудь и попала под суд

В американском штате Юта могут признать сексуальной преступницей женщину, которая обнажила грудь в присутствии приемных детей.
Lenta.ru 01:05
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по приему антибиотиков, чтобы сократить распространение устойчивости к ним бактерий.
РБК вчера в 23:27
Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:45
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

Телепрограмма вчера в 07:02
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня вчера в 08:00
Авто

Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей

Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
SpeedMe 19 ноября в 14:30
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
ЖКХ

Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска

В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 00:06
Происшествия

В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Известия вчера в 23:33
Культура

Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом

Вечерняя Москва вчера в 08:09
Кино

THR: планируются съемки сиквела «Джокера»

ТАСС 20 ноября в 09:39
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru вчера в 20:23
Происшествия

Главный свидетель по делу о взяточничестве генералов СК дал новые показания

Новые показания, разрушающие версию следствия, дал свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, 22 ноября сообщает газета «Коммерсантъ».
Красная весна вчера в 23:40
Общество

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Наука

Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным

Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
НИА-Наука вчера в 21:24
Армия и оружие

США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая

Народные новости 00:11
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru вчера в 06:20
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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