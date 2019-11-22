Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известиявчера в 16:01

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Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ruвчера в 18:53

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известиявчера в 22:32

Белоусов рассказал о трех способах ускорения экономического роста

РЕН ТВвчера в 20:13

В Кремле предложили три группы мер для разгона экономики

REGNUM00:27

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБКвчера в 18:29

Помощник Путина назвал три способа улучшить экономику России

URA.Ruвчера в 17:59

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новостивчера в 16:43
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Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Кино

Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду

Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Актуальные Новости вчера в 04:31
Происшествия

Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом

По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
РЕН ТВ 00:24
Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М

«Планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82», — сказал Бибик, отвечая на вопрос о планах на будущий год.
РБК 01:10
Транспорт

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Интерфакс 01:04
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
Происшествия

Во Франции подавшего милостыню мужчину оштрафовали на 100 евро

На вокзале в Тулузе железнодорожная полиция оштрафовала француза, который подал милостыню.
Российская газета вчера в 21:58
Здоровье

В Волгограде около тысячи человек заразились ВИЧ-инфекцией

В Волгоградской области за год выявили около тысячи человек с медленно прогрессирующим заболеванием, вызываемое вирусом иммунодефицита.
Evo-rus.com 01:43
Теннис

Сербия стала соперником сборной России в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная Сербии пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где встретится с командой России.
ProstoProSport вчера в 09:12
Единоборства

Президент WBC раскритиковал Ковалёва

Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском вчера в 14:28
Общество

Путин увел Доронину с награждения в Кремле

Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Московский Комсомолец вчера в 12:08
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Финансы

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
РБК вчера в 16:00
Политика

Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ

Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
News.ru вчера в 14:46
Происшествия

Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав

В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Lenta.ru вчера в 08:25
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
RT на русском 00:48
Экономика

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 20:52
Игры

Ю Судзуки надеется на поддержку фанатов Shenmue в создании Shenmue IV

С глубокой признательностью за всё, что вы сделали, я счастлив наконец представить вам Shenmue III, — написал он.
3DNews 01:39
Общество

Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Газета.Ru вчера в 01:02
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 20 ноября в 16:00
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
ЖКХ

16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды и отопления

Газета.Ru 00:55
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК вчера в 16:36
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

Сильный ветер сорвал крышу площадью 840 кв. м со школы в городе Джанкое на севере Крымского полуострова.
ТАСС 00:40
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости вчера в 02:50
Происшествия

Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
RT на русском вчера в 23:53
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль

Ореанда-Новости вчера в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
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