Экономика
Вести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известиявчера в 16:01
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Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
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Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом
По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
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В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М
«Планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82», — сказал Бибик, отвечая на вопрос о планах на будущий год.
Транспорт
На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
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Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
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Во Франции подавшего милостыню мужчину оштрафовали на 100 евро
На вокзале в Тулузе железнодорожная полиция оштрафовала француза, который подал милостыню.
Здоровье
В Волгограде около тысячи человек заразились ВИЧ-инфекцией
В Волгоградской области за год выявили около тысячи человек с медленно прогрессирующим заболеванием, вызываемое вирусом иммунодефицита.
Теннис
Сербия стала соперником сборной России в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная Сербии пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где встретится с командой России.
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Президент WBC раскритиковал Ковалёва
Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Общество
Путин увел Доронину с награждения в Кремле
Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Финансы
Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
Происшествия
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»
Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
Экономика
В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования
Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Игры
Ю Судзуки надеется на поддержку фанатов Shenmue в создании Shenmue IV
С глубокой признательностью за всё, что вы сделали, я счастлив наконец представить вам Shenmue III, — написал он.
Общество
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени
Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Шоу-бизнес
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Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
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В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
Сильный ветер сорвал крышу площадью 840 кв. м со школы в городе Джанкое на севере Крымского полуострова.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
Происшествия
Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Армия и оружие