Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.

с чего всё началось

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.

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