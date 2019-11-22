Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известиявчера в 16:01

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Помощник Путина обозначил три рецепта экономического роста в России

RT на русскомвчера в 20:42

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБКвчера в 18:29

Белоусов рассказал о трех способах ускорения экономического роста

РЕН ТВвчера в 20:13

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известиявчера в 22:32

Помощник Путина назвал три способа улучшить экономику России

URA.Ruвчера в 17:59

Помощник Путина раскрыл план разогрева экономики России

Lenta.ruвчера в 17:53

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новостивчера в 16:43
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Известия вчера в 17:36
Армия и оружие

Россия назвала Турции условие покупки Су-35

В заключении Кладов отметил, что между РФ и Турцией никогда не проводились переговоры, которые затрагивали тему продажи Су-57.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Политика

ФСБ РФ не крала унитазы с задержанных украинских кораблей

Накануне погранслужба ФСБ РФ передала Украине задержанные год назад за нарушение российской границы три корабля.
Госновости вчера в 08:50
Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за «дела Лысенко»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Спорт день за днем вчера в 12:59
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 20 ноября в 01:24
Авто

Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России

На сегодняшний день российский завод Great Wall выпускает кроссоверы Haval F7, F7x и H9. Локализация производства составляет всего 30%.
Новые автомобили 20 ноября в 01:18
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
РБК вчера в 22:00
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ вчера в 14:21
Авто

Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором

Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
SpeedMe вчера в 00:00
Кино

Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
РБК вчера в 20:46
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество

Путин увел Доронину с награждения в Кремле

Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Московский Комсомолец вчера в 12:08
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Политика

В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии

Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ruposters.ru 20 ноября в 05:03
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал вчера в 17:57
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Общество

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 20 ноября в 06:37
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Происшествия

У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей

«Около аэропорта Кольцово совершено вооруженное нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
RT на русском вчера в 23:53
Политика

В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США

Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
RT на русском вчера в 17:47
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

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В России появились смарт-часы Huawei Watch GT 2 с обновленным дизайном

Китайский техногигант Huawei запустила российскую предпродажу новой версии смарт-часов Watch GT 2. Новинка получила обновленный дизайн и безрамочный дисплей по примеру Samsung Galaxy Watch Active.
Дни24 вчера в 09:11
Политика

Джабаров оценил слова украинского министра о «Северном потоке — 2»

Ранее в Киеве сообщили, что Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 11:54
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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