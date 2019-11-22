Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия16:01

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Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Вести.Ru18:39

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК18:29

Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

РИА Новости16:43

Помощник Путина раскрыл план разогрева экономики России

Lenta.ru17:53

Помощник Путина объяснил, как добиться роста экономики России

РЕН ТВ17:16

Помощник Путина назвал три способа улучшить экономику России

URA.Ru17:59

Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики

Известия16:55
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Российский космонавт раскрыл реалии на МКС

Российский космонавт Сергей Рязанский в интервью программе «Просто о сложном» раскрыл реалии происходящего на МКС.
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Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
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В Государственной думе РФ приняли законопроект, который установит в ряде регионов России налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход (НДП).
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Авто

Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
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«Авангард» в овертайме уступил «Автомобилисту»

«Авангард» к матчу с «Автомобилистом» понес очередную потерю – не смог выйти на лед получивший травму во встрече с «Салаватом» Роб Клинкхаммер.
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Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами

Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
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«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики

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Слух: Capcom рассчитывает выпустить ремейк Resident Evil 3 до конца 2020 года

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Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы

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Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
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Харламов и Асмус показали первый утренник дочери

Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
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Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола вынес наказание «Шахтеру» за объявление на русском по ходу игры против «Динамо» Киев (1:0). Сообщения были связаны с недопустимостью проявлений расизма.
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Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Группа депутатов внесла в Заксобрание проект закона, которым предлагается распространить на ветеранов труда Забайкальского края меры социальной поддержки без применяемых в настоящее время критериев нуждаемости.
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Разин назвал Кудрявцеву «грязной»

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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

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Вучич опроверг планы Сербии по вступлению в НАТО и ОДКБ

Президент Сербии Александар Вучич, выступая перед журналистами, заявил, что страна не будет вступать ни в Североатлантический альянс, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности.
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Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
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Представили седан Nissan Sentra нового поколения

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Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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