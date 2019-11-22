Экономика
Вести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известиявчера в 16:01
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Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
В Сербии проверяют информацию о вербовке офицера российским военным
Президент республики Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки сербского офицера российским военным атташе.
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху по трем делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить обвинение во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Общество
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Политика
CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»
Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывает обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала Диброву о своей улучшившейся груди
"Влад бежит через кухню галопом с криком «Я поменяю!»", - приводит портал Starhit слова Тодоренко.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Футбол
Почеттино оставил прощальное послание футболистам «Тоттенхэма»
47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.
Происшествия
В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы
В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
Гаджеты
Новый бестселлер Samsung получил большой аккумулятор
Емкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, как и у Galaxy A70, который также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Согласно утечками, Samsung Galaxy A71 получит экран диагональю 6,7 дюйма с отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея, как у Samsung Galaxy Note10.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Футбол
Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины
Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлен на второй сезон
Компания Amazon абсолютно уверена в успехе дебютного сезона сериала "Властелин колец", основанного на знаменитых произведениях Толкина.
Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина сравнила затраты на «топливо» различных видов транспортных средств и назвала самый выгодный тип автомобиля для жителей нашей страны.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Происшествия
Генерала связали с вымогателями
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти
Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.