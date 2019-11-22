Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.

с чего всё началось

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.

Общество Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.

Политика Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

Происшествия Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Политика CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела» Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывает обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Происшествия Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.

Гаджеты Новый бестселлер Samsung получил большой аккумулятор Емкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, как и у Galaxy A70, который также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Согласно утечками, Samsung Galaxy A71 получит экран диагональю 6,7 дюйма с отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея, как у Samsung Galaxy Note10.

Футбол Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.

Авто Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина сравнила затраты на «топливо» различных видов транспортных средств и назвала самый выгодный тип автомобиля для жителей нашей страны.

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».