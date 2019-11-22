Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известиявчера в 16:01

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В Кремле предложили три группы мер для разгона экономики

REGNUM00:27

Помощник Путина назвал три способа улучшить экономику России

URA.Ruвчера в 17:59

Белоусов рассказал о трех способах ускорения экономического роста

РЕН ТВвчера в 20:13

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБКвчера в 18:29

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известиявчера в 22:32

Помощник Путина раскрыл план разогрева экономики России

Lenta.ruвчера в 17:53

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новостивчера в 16:43
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Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС вчера в 06:50
Политика

В Сербии проверяют информацию о вербовке офицера российским военным

Президент республики Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки сербского офицера российским военным атташе.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:10
Кино

Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»

VSE42.RU 20 ноября в 05:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 00:36
Политика

Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху по трем делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить обвинение во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Ридус вчера в 13:31
Фигурное катание

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Спорт-Экспресс 00:00
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Общество

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 17:57
Политика

CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»

Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывает обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.
РБК вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала Диброву о своей улучшившейся груди

"Влад бежит через кухню галопом с криком «Я поменяю!»", - приводит портал Starhit слова Тодоренко.
Московский Комсомолец вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Технологии

В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН 20 ноября в 19:25
Футбол

Почеттино оставил прощальное послание футболистам «Тоттенхэма»

47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.
Евро-футбол.ру 00:19
Происшествия

В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Известия вчера в 23:33
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество

Архив адмирала Колчака продали на аукционе во Франции за €3 млн

РБК вчера в 19:18
Гаджеты

Новый бестселлер Samsung получил большой аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, как и у Galaxy A70, который также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Согласно утечками, Samsung Galaxy A71 получит экран диагональю 6,7 дюйма с отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея, как у Samsung Galaxy Note10.
iXBT.com вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 20 ноября в 04:22
Футбол

Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины

Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.
Российский Диалог вчера в 10:22
Кино

Сериал «Властелин колец» продлен на второй сезон

Компания Amazon абсолютно уверена в успехе дебютного сезона сериала "Властелин колец", основанного на знаменитых произведениях Толкина.
Kinonews.ru 19 ноября в 03:49
Авто

Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина сравнила затраты на «топливо» различных видов транспортных средств и назвала самый выгодный тип автомобиля для жителей нашей страны.
Тарантас Ньюс вчера в 22:55
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Теннис

Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Pravda.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Генерала связали с вымогателями

Коммерсантъ вчера в 09:41
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти

Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.
3DNews 20 ноября в 02:19
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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