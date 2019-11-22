Экономика
Вести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известия21 ноября в 16:01
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Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России
РИА Новости21 ноября в 16:43
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Медведев озвучил главную задачу «Единой России»
Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T
21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
Происшествия
Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой
Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.
Футбол
Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом
Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Политика
В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Происшествия
Более 5 тыс. человек остались без газа в Нальчике из-за ДТП
Отключено газоснабжение двух пригородов и двух микрорайонов Нальчика из-за пожара после повреждения газопровода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента
Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район КПВВ «Еленовка». Повреждён жилой дом
В результате огня повреждён жилой дом по улице Шевченко. Жертв и пострадавших на данный момент не зафиксировано.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Транспорт
В России запустят систему перехвата и розыска транспорта
«В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Единоборства
Александр Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко за борьбу с алкоголем
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
Происшествия
В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро
Полицейских Калининского района Санкт-Петербурга попросили найти уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура считает террористом-смертником и исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, пишет «Фонтанка».
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Политика
«Единая Россия» займется защитой граждан
«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Теннис
Сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.