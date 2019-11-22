Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUMвчера в 08:10

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

Газета.Ruвчера в 01:59

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известия21 ноября в 22:32

Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ruвчера в 04:39

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК21 ноября в 18:29

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости21 ноября в 16:43
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Медведев озвучил главную задачу «Единой России»

Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
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Макгрегор рассказал, с кем готов встретиться в 2020 году

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Гаджеты

Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T

21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
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Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой

Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.
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Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом

Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Спорт день за днем 15:08
Политика

В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
AutoNews вчера в 08:58
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

Более 5 тыс. человек остались без газа в Нальчике из-за ДТП

Отключено газоснабжение двух пригородов и двух микрорайонов Нальчика из-за пожара после повреждения газопровода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.
Интерфакс 15:09
Политика

Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента

Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.
Известия 13:50
Армия и оружие

ВСУ обстреляли район КПВВ «Еленовка». Повреждён жилой дом

В результате огня повреждён жилой дом по улице Шевченко. Жертв и пострадавших на данный момент не зафиксировано.
Новостной фронт вчера в 06:25
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости 08:56
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Транспорт

В России запустят систему перехвата и розыска транспорта

«В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.
RT на русском 14:13
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК 13:16
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ назвала свою версию событий

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Александр Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко за борьбу с алкоголем

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Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

RT на русском 14:23
Происшествия

В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро

Полицейских Калининского района Санкт-Петербурга попросили найти уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура считает террористом-смертником и исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, пишет «Фонтанка».
Lenta.ru 12:02
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Известия 05:46
Политика

«Единая Россия» займется защитой граждан

«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».
Lenta.ru 06:50
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Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
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Сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса.
RT на русском 13:23
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Tvoe-avto.com 13:04
Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Вести.Ru 11:20
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