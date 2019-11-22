Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ruвчера в 04:39

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUMвчера в 08:10

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости21 ноября в 16:43

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известия21 ноября в 22:32

Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК21 ноября в 18:29

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

Газета.Ruвчера в 01:59
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Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Российская газета 09:29
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Наука

Одно полушарие мозга человека может заменить другое

МонаВиста 21 ноября в 06:04
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК 13:16
Кино

Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru вчера в 01:54
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Lenta.ru вчера в 03:58
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Единоборства

Александр Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко за борьбу с алкоголем

FightTime.ru 03:59
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
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В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
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Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе

Слово и Дело 19:18
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Первый канал покажет встречу лучших команд КВН

Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
REGNUM вчера в 03:20
Авто

Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги

«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
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Хоккей

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ

РИА Новости 11:42
Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

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Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости 13:49
Происшествия

Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗ врезался в столб на Малышева

На улице Малышева, недалеко от дома № 154 водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
Екатеринбург Онлайн 20:40
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

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Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Футбол

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»

Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад».
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Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru 21 ноября в 04:15
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Политика

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
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Фигурное катание

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Вечерняя Москва 05:15
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о планах «убить призыв» и раздать оружие населению

Минобороны Украины на полном серьезе объявило о планах полностью «убить» призыв на срочную службу в ВСУ и раздать оружие жителям страны.
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Авто

Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3

Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Автоновости дня вчера в 04:05
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