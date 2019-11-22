Экономика
Вести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известия21 ноября в 16:01
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Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России
РИА Новости21 ноября в 16:43
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ЦСКА — Крылья Советов 1:0
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Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
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Кино
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Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
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Минфин впервые раскроет финансовую отчетность госкомпаний
Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год) после рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ).
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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По факту ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна, проводится проверка
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Согласно распространенному сообщению, посещения музея-выставки может оплачиваться в рублях до конца января 2020 года.
Политика
Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома, сообщает портал Axios.
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Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.