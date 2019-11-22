Экономика

Вести.RuВести.RuПомощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов. Инфляция в начале 2020 года выйдет на 3 процента, сообщил Белоусов.
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с чего всё началось

Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
Известия21 ноября в 16:01

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Эксперт назвал сроки, когда в России ускорится экономический рост

URA.Ru22 ноября в 04:39

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

РИА Новости21 ноября в 16:43

Помощник Путина раскрыл три составляющие роста экономики

Газета.Ru22 ноября в 01:59

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Известия21 ноября в 22:32

Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

Lenta.ru21 ноября в 18:53

Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики

РБК21 ноября в 18:29

Бизнесу нужны условия, а не жёсткий контроль: о развитии экономики

REGNUM22 ноября в 08:10
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Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru 23 ноября в 08:32
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 22:25
Политика

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
РИА Новости 01:24
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Политика

Американский конгрессмен заявил о вмешательстве Украины в выборы США

Член палаты представителей конгресса США Ли Зелдин в интервью телеканалу CNN заявил о вмешательстве украинцев в американские выборы в 2016 году.
RT на русском вчера в 18:09
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Религия

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести празднование Рождества.
РЕН ТВ вчера в 14:23
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Транспорт

Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

РБК вчера в 16:47
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Общественная организация «Деловая Россия» предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Коммерсантъ 00:55
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:54
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Кино

Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год

Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
KM.ru 22 ноября в 04:39
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru 22 ноября в 22:19
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Экономика

Минфин впервые раскроет финансовую отчетность госкомпаний

Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год) после рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ).
ФедералПресс 00:56
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия 23 ноября в 20:32
Транспорт

Будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

Перспективная автомобильная трасса Москва — Казань может быть продлена до Владивостока, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передаёт ТАСС.
REGNUM 01:23
Политика

WikiLeaks рассекретило письмо сотрудника ОЗХО о «химатаке» в Сирии

WikiLeaks обнародовало письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 12:20
Происшествия

По факту ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна, проводится проверка

СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна Юрия Карих.
Московский Комсомолец 23 ноября в 23:25
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 23 ноября в 16:43
Экономика

Туристический сектор в Анталье переходит на рубли

Согласно распространенному сообщению, посещения музея-выставки может оплачиваться в рублях до конца января 2020 года.
Rusturkey.com 22 ноября в 05:04
Политика

Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома, сообщает портал Axios.
РИА Новости вчера в 22:10
Политика

Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Lenta.ru вчера в 18:42
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