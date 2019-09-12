Политика
Lenta.ruПомощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:39, Вашингтон
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Энергетика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
ТАСС 06:25
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Свадебное платье Собчак показали в Сети
Свадебное платье, в котором Ксения Собчак выйдет в пятницу замуж за режиссера и поэта Константина Богомолова, показали в Сети.
Sibnet Новости 05:23
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости вчера в 14:05
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Армия и оружие
ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов
Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов.
ТАСС 07:09
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 01:05
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 07:32
Гаджеты
17 сентября Xiaomi представит флагманский роутер
Скорость передачи информации достигнет 2100 Мбит / с. 17 сентября текущего года пройдет пресс-конференция, посвященная представлению нового флагманского роутера Xiaomi.
Anonsens 06:26
Экономика
АСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей
АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ в IV квартале 2022 года, остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей, отметил глава АСВ.
ТАСС 06:30
Происшествия
Более 250 северокорейских рыбаков задержали в Приморье
За последние сутки береговая охрана в Приморском крае задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев.
Телеканал 360° 02:19
Кино
«Палачи бывшими не бывают»: Кирилл Серебренников о своем новом спектакле в «Гоголь-центре»
Дождь вчера в 14:50
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Футбол
Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе
Полузащитник Динамо Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб.
Советский спорт 04:51
Авто
Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке
Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
iXBT.com вчера в 09:29