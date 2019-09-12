Политика

Lenta.ruLenta.ruПомощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
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Ушаков не комментирует ситуацию со Смоленковым, которому СМИ приписывают работу на ЦРУ

ТАСС06:23

Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об «агенте ЦРУ» Смоленкове

Интерфакс05:55

Ушаков не стал комментировать информацию о «ценном агенте» Смоленкове

Коммерсантъ06:19

Помощник Путина Ушаков отказался обсуждать историю с агентом ЦРУ в Кремле

РБК06:21

Помощник Путина ответил на вопрос о знакомстве со шпионом Смоленковым

Московский Комсомолец06:14

Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым

Lenta.ru05:37

Ушаков отказался от комментариев по делу Смоленкова

Взгляд.ру05:45
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В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

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Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
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Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
ТАСС 06:25
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
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Свадебное платье Собчак показали в Сети

Свадебное платье, в котором Ксения Собчак выйдет в пятницу замуж за режиссера и поэта Константина Богомолова, показали в Сети.
Sibnet Новости 05:23
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Происшествия

На Пхукете утонул российский турист

РИА Новости вчера в 14:05
Культура

Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей

РИА Новости 01:00
Происшествия

В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка

По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Армия и оружие

ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов

Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов.
ТАСС 07:09
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

Коммерсантъ 01:05
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«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

РИА Новости 07:32
Гаджеты

17 сентября Xiaomi представит флагманский роутер

Скорость передачи информации достигнет 2100 Мбит / с. 17 сентября текущего года пройдет пресс-конференция, посвященная представлению нового флагманского роутера Xiaomi.
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Экономика

АСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей

АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ в IV квартале 2022 года, остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей, отметил глава АСВ.
ТАСС 06:30
Происшествия

Более 250 северокорейских рыбаков задержали в Приморье

За последние сутки береговая охрана в Приморском крае задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев.
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«Палачи бывшими не бывают»: Кирилл Серебренников о своем новом спектакле в «Гоголь-центре»

Дождь вчера в 14:50
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После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе

Полузащитник Динамо Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб.
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Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке

Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
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В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

РИА Новости 04:58
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