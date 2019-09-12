Политика
Взгляд.руУшаков отказался от комментариев по делу Смоленкова
Помощник президента Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ. Ушаков заявил журналистам: «Комментариев нет».
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Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
Газета.Ru 07:29
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Политика
В Крым приехала американская делегация
Взгляд.ру 09 сентября в 14:05
Единоборства
Путин в Дагестане встретится с Хабибом Нурмагомедовым
Сегодня президент РФ Владимир Путин собирается встретиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби титул чемпиона UFC.
Махачкалинские известия 08:37
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Политика
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
В Госдуме предложили сажать чиновников за оскорбление россиян
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан.
ЗакC.Ру 07:34
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Политика
ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов
Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.
ТАСС 07:09
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Смоленский губернатор продаст свою резиденцию для помощи больницам
Российская газета 06:50
Экономика
Бюджетная система России остаётся стабильной, заявил Медведев
В России бюджетная система является стабильной и сбалансированной, заявил 12 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 06:23
Космос
Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну
Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.
РЕН ТВ 06:21
Армия и оружие
Показано уничтожение микроавтобуса польским дроном-камикадзе
Военное обозрение вчера в 10:32
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19