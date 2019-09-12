Помощник президента Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ. Ушаков заявил журналистам: «Комментариев нет».

Ушаков отказался от комментариев по делу Смоленкова

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