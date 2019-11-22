Экономика
ИзвестияПомощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране. По его словам, первая группа мер — удешевление кредитов, прежде всего благодаря снижению Центробанком ключевой ставки ориентировочно до 5%.
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Культура
В Совфеде призвали россиян не ходить на концерты Ротару
Глава социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский прокомментировал сообщения о планах Софии Ротару возобновить концертную деятельность в России.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Вадим Манукян призвал игнорировать выступления Софии Ротару в России
Вадим Манукян довольно резко высказался о Софии Ротару. Эксперт призвал общественность игнорировать выступления певицы в России.
Происшествия
МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»
В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
Общество
Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Общество
Медведев предложил способ трансформации четырехдневки
Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
Транспорт
На внешнем кольце МЦК произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки).
Футбол
Абрамович передумал продавать «Челси»
Британская газета Daily Telegraph утверждает, что Роман Абрамович отказался от намерения продать лондонский Челси другому инвестору.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Гаджеты
IPhone 12 Pro может получить 6 ГБ оперативной памяти
Хотя базовый iPhone 12 и сможет работать в сетях пятого поколения, частота принимаемого сигнала может быть ограничена 6 ГГц.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Финансы
Аналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году
Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Общество
Архив Колчака в Париже продали за 3 млн евро
Происшествия
Силовики задержали подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена
Следователи задержали пятерых человек по подозрению к причастности к совершению заказного убийства предпринимателя в Рязанской области.
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.