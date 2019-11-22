Экономика

Газета.RuГазета.RuПомощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
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Вверх меры: Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.
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Истребители ПВО вылетали на перехват у границ России 19 раз за неделю

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Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
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Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
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Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
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Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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