Экономика
Газета.RuПомощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известия16:01
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Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Общество
Приказ о новом порядке медосмотра для водителей отложили в Минздраве
Приказ о новом порядке медосмотра для водителей отложили в Минздраве.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Армия и оружие
В Петровском закончилось разминирование
На участке разведения сил в Петровском закончилось разминирование. Об этом сообщил представитель штаба ООС Андрей Агеев.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.
Теннис
Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Авто
В 2020 году Geely привезет в Россию три новых кроссовера
В 2020 году компания Geely обновит свой модельный ряд в России сразу тремя новыми кроссоверами: SX11, FY11 и обновленным Atlas.
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Политика
Трамп подписал очередной временный бюджет до 20 декабря
Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщили журналисты президентского пула.
Армия и оружие
Истребители ПВО вылетали на перехват у границ России 19 раз за неделю
Истребители дежурных сил ПВО 19 раз за прошедшую неделю вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Технологии
Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.
Футбол
Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины
Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Общество
Глава Якутии спел российский гимн со школьниками
Футбол
«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе
Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.