Экономика
Газета.RuПомощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известия16:01
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Экономика
Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО
Тюменская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Уральского федерального округа.
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Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Игры
Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
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Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
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Здоровье
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Достаточно лишь соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут людям с гипертонической болезнью отказаться от таблеток и продлить жизнь, сообщает Harvard Health Publishing.
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Космос
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Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
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Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков
Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Экономика
Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию
О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Politico: США намерены провести новое торговое расследование против ЕС
Администрация США рассматривает возможность начать новое торговое расследование против Евросоюза на фоне того, что глава Белого дома Дональд Трамп пока не стал вводить пошлины на европейские автомобили.
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У юго-восточного побережья Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у юго-восточного побережья Мексики, сообщает Геологическая служба США.
Армия и оружие
Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться (Foreign Policy)
Во время недавних войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии, например, американские военные пользовались безопасными базами и сетями тылового обеспечения, которые простираются от территории США до вражеских границ.
Кино
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С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
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«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Общество
Плательщикам расширят географию
С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.
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