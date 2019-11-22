Экономика
Газета.RuПомощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
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с чего всё началось
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Ставка, климат и технологии Отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер.Известия16:01
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Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
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Общество
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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Известия 17:36
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 03:00
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
РИА Новости 09:30
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
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РБК 16:14
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Общество
Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев
Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».
Gazeta.SPb 06:43
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru 18:01
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Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
VSE42.RU 00:20
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Российский программист Станислав Лисов приговорен в США к четырем годам лишения свободы.
Росбалт 12:37
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
RZN.info 01:01
Общество
В США под зданием школы нашли могилы 145 человек
На территории школы King High School в городе Тампа американского штата Флорида обнаружено кладбище со 145 захоронениями.
Известия 18:43
Армия и оружие
Турция пыталась незаконно поставить террористам ПНС Ливии бронетехнику
Напомним, что Ливийская национальная армия проводит антитеррористическую операцию, целью которой является освобождение Триполи и северо-запада от бандформирований так называемого ПНС Ливии для восстановления целостности страны.
Экономика сегодня 09:59
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Millionaire.ru вчера в 03:55
Наука
Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет
Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.
Naked Science 17 ноября в 19:02
Политика
Трамп настаивает на продолжении процедуры импичмента
Globalookpress Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что рассмотрение импичмента дойдет до сената, верхней палаты Конгресса США.
РЕН ТВ 20:04
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Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Интересант 04:15
Общество
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Lenta.ru 16:37
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы
Фото: Елизавета Туктамышева Фигуристка рассказала, что за первое место на чемпионате мира спортсмену заплатят около 50 тыс. долларов.
Bimru.ru 15:19
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Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях
Сегодня Минздрав отложил вступление в силу приказа, который вводил для водителей новые обязательные анализы.
Вести.Ru 12:25
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Сериал по «Властелину колец» продлили на второй сезон
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Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина рассказала, на чем сейчас выгоднее всего ездить российским автомобилистам.
Вечерняя Москва 20:18
ЖКХ
В городе Яровое на Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
Власти Алтайского края с 22 ноября ввели режим ЧС в городе Яровое, где с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды, сообщил губернатор Виктор Томенко на своей страничке в Instagram.
РИА Новости 09:34
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM 15:39
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Российская газета 05:57