Общество

Lenta.ruLenta.ruПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
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Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
Lenta.ru07:50

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Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Lenta.ru07:50

Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Известия06:14

Орешкин объяснил, почему нынешний кризис хуже, чем в 2008-2009 годах

ТАСС05:17

Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

Московский Комсомолец05:51

Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

РИА Новости05:25

Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБК06:00

Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

Вести.Ru04:51
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Армия и оружие

На западе Алеппо сирийцы устроили сидячую забастовку против исламистов

Источник сообщает, что жители запада провинции Алеппо, подконтрольного боевикам группировки Хаяйт Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроили сидячую забастовку на контрольно-пропускном пункте Аль-Газавия между районами Африн и Дарат Изза.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
1,3K
Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
2,9K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,7K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским

Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
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Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске заявил, что переболел коронавирусом

Осенью прошлого года отец популярной певицы находясь в США отправился в круиз на большом лайнере с другом.
Paparazzi.ru 05:30
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
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Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
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Футбол

«Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей

Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.
Soccer.ru 03:53
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Кино

Первый канал покажет сериал «Джульбарс»

В понедельник, 27 апреля, Первый канал начинает показ сериала «Джульбарс» (12+).
Северная неделя 23 апреля в 08:21
Общество

Власти Нью-Йорка нашли источник коронавируса в штате

Новый коронавирус мог попасть в Нью-Йорк из Италии. Соответствующее предположение выдвинул губернатор штата Эндрю Куомо.
iReactor 00:33
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Игры

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU вчера в 10:44
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Культура

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
1,1K
Общество

Коронавирус выявили в 40 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены уже в 40 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.
В Городе N 09:02
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Экономика

Мосгорстат назвал среднюю январскую зарплату москвичей

В январе москвичи в среднем получили 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
Газета.Ru 09:42
1,5K
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Здоровье

В Башкирии ещё одна больница закрыта на карантин из-за коронавируса

В Башкирии ещё одна больница закрыта на карантин из-за коронавируса.
SterlitamakTime.ru 06:57
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Армия и оружие

Командующий 1-й гвардейской танковой армией назвал преимущества Т-72Б3

Как отметил в интервью газете "Красная звезда" командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, Т-72Б3- это надежный танк.
Российская газета вчера в 05:03
Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
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Происшествия

В тульской колонии у 11 заключенных выявили коронавирус

Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 человек, находящихся в исправительной колонии № 2 в Туле.
Российская газета 09:09
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