с чего всё началось

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.

Армия и оружие На западе Алеппо сирийцы устроили сидячую забастовку против исламистов Источник сообщает, что жители запада провинции Алеппо, подконтрольного боевикам группировки Хаяйт Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроили сидячую забастовку на контрольно-пропускном пункте Аль-Газавия между районами Африн и Дарат Изза.

Общество Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио". 90

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 1,3K

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,3K

Политика Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося. 2,9K

Общество В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор. 240

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске заявил, что переболел коронавирусом Осенью прошлого года отец популярной певицы находясь в США отправился в круиз на большом лайнере с другом. 26

Футбол «Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.

Кино Первый канал покажет сериал «Джульбарс» В понедельник, 27 апреля, Первый канал начинает показ сериала «Джульбарс» (12+).

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 1,1K

Общество Коронавирус выявили в 40 районах Нижегородской области Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены уже в 40 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород. 155

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 4

Экономика Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ "Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. 143

Армия и оружие Командующий 1-й гвардейской танковой армией назвал преимущества Т-72Б3 Как отметил в интервью газете "Красная звезда" командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, Т-72Б3- это надежный танк.