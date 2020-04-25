с чего всё началось

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 175

Политика Лавров высказался о ситуации с нападками на ВОЗ По мнению Лаврова, негативная оценка деятельности ВОЗ политизирована и демонстрирует стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с пандемией. 5

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,3K

Общество В Татарстане выявлено 65 новых случаев коронавируса В Татарстане по данным на субботу, 25 апреля, зафиксировано ещё 65 случаев заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, который впервые был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. 18

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей Китайская компания Xiaomi в преддверии презентации нового смартфона Mi 10 Youth Edition заявила, что в грядущем устройстве установлен уникальный AMOLED-дисплей от южнокорейского техногиганта Samsung с матрицей Pentile. 7

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 35

Экономика Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ "Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. 134

Авто АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты. 71

Общество Петербургские школьники с 1 мая уйдут на летние каникулы Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина уточнила, что в школах Северной столицы можно будет завершить учебный год уже 30 апреля, хотя дистанционное обучение закончится только 22 мая. 160

Путешествия Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 609

Армия и оружие Командующий 1-й гвардейской танковой армией назвал преимущества Т-72Б3 Как отметил в интервью газете "Красная звезда" командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, Т-72Б3- это надежный танк.

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 69

Происшествия В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии. 2

Футбол Заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» находится в коме Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Джуниор Самбиа, у которого выявили коронавирус, был введён в искусственную кому.

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 60

Здоровье В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 6