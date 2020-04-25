Общество

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
Lenta.ruвчера в 07:50

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Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 07:50

Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 05:25

Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБКвчера в 06:00

Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

Московский Комсомолецвчера в 05:51

Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Известиявчера в 06:14

Орешкин объяснил, почему нынешний кризис хуже, чем в 2008-2009 годах

ТАССвчера в 05:17

Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

Вести.Ruвчера в 04:51
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 24 апреля в 10:20
1,9K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Происшествия

В Благовещенске неизвестный в маске стрелял в охранника супермаркета

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в один из магазинов города зашел неизвестный мужчина в темной одежде и маске и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия сторону охранника, ранив его в плечо.
АСН24 01:19
Шоу-бизнес

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru вчера в 09:30
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Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:39
2,5K
Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
4,2K
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Религия

Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник

Православные христиане отмечают сегодня Неделю апостола Фомы, или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой.
РИА Новости 01:00
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Армия и оружие

В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе

Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
РИА Новости Крым вчера в 12:01
Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
3K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Происшествия

В Красноярске и.о. главврача госпиталя выпала из окна

REGNUM 00:25
379
Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru вчера в 08:56
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Наука

Найдена лучшая ткань для эффективной самодельной маски

Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa 24 апреля в 14:23
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Общество

В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

РИА Новости 00:38
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Общество

В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом.
REGNUM 01:14
1,5K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 24 апреля в 08:31
1,9K
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Армия и оружие

В Сети высмеяли поход украинских моряков

Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
2
Общество

Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями

Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
Рамблер вчера в 08:53
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.
РБК вчера в 12:25
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Армия и оружие

Испытания «Ольхи-М» прошли в Одесской области

Украинское военное ведомство показало, как на полигоне в Одесской области проходит подготовка к испытанию ракеты "Ольха-М".
Народные новости вчера в 12:31
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце признали аномальной

Вспышка коронавирусной инфекции на авианосце флота США "Теодор Рузвельт" с точки зрения статистики оказалась аномальной.
Life.ru вчера в 13:04
69
Общество

Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок

Известия вчера в 22:08
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Авто

Стоит ли покупать легендарный Toyota Land Cruiser 100

Легендарный японский внедорожник Toyota Land Cruiser 100 считается одним из самых востребованных на российском рынке.
Car.ru вчера в 05:19
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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