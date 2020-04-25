Общество
Газета.RuПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1».Lenta.ru07:50
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Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок
Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.
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XCOM 2 стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что пошаговая стратегия XCOM 2 стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру вчера в 02:51
Религия
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Свердловчане смогут поехать на дачу на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил местным жителям поехать на дачу на майские праздники.
Уральский меридиан 10:57
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Финансы
Минфин потратит около 3 трлн рублей на замещение доходов бюджета
Минфин РФ в 2020 году потратит около 3 трлн рублей на замещение выпадающих доходов бюджета России, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
News.ru 05:51
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Наука
Ученый назвал способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарда Сергей Недоспасов рассказал о том, можно обмануть коронавирус методами генной инженерии.
АБН 08:57
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала
Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
Политика
Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России
Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что переболел коронавирусом
Осенью прошлого года отец популярной певицы находясь в США отправился в круиз на большом лайнере с другом.
Paparazzi.ru 05:30
Кино
Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино
Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Экономика
Греф оценил стоимость кредитных каникул для банков в ₽160 млрд
Каникулы предоставляются сроком на полгода по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам.
РБК 10:27
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Армия и оружие
Як-130: почему «летающая парта» стала «маленьким ужасом» для НАТО
Впоследствии американские военные эксперты назовут его "маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО".
Российская газета 01:45
Гаджеты
Не все смартфоны на Android получат запись звонков
На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 09:10
Общество
Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов
Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци
Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600
Число заболевших китайским коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600, об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:04