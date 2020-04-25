с чего всё началось

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей. 2,2K

Игры XCOM 2 стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam Издательство 2K объявило, что пошаговая стратегия XCOM 2 стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam.

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 45

Общество Свердловчане смогут поехать на дачу на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил местным жителям поехать на дачу на майские праздники.

Финансы Минфин потратит около 3 трлн рублей на замещение доходов бюджета Минфин РФ в 2020 году потратит около 3 трлн рублей на замещение выпадающих доходов бюджета России, рассказал глава ведомства Антон Силуанов. 4

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. 17

Наука Ученый назвал способ обмануть коронавирус Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарда Сергей Недоспасов рассказал о том, можно обмануть коронавирус методами генной инженерии. 3

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске заявил, что переболел коронавирусом Осенью прошлого года отец популярной певицы находясь в США отправился в круиз на большом лайнере с другом. 26

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,7K

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 210

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 68

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 242

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 263