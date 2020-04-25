с чего всё началось

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.

Происшествия Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий Источник в МВД рассказал РБК, что задержанный — бывший временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.

Общество Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса. 55

Биатлон Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.

Энергетика США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters. 2

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Общество Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле Разные нерабочие дни Режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд. 6

Шоу-бизнес Дана Борисова показала грудь в прямом эфире Блондинка вышла в прямой эфир с Олесей Малибу. И чтобы привлечь внимание аудитории, она решила показать грудь. 7

Общество В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска. 2,7K

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 308

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 1K

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 642

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,3K

Авто УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции. 28

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 401

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. 2