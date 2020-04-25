Общество
Газета.RuПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1».Lenta.ru07:50
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Происшествия
Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий
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Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
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Metaratings 06:55
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США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал ответственным за разруху на Украине бывшего главу государства Петра Порошенко.
ФАН 01:03
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вопреки распространению коронавируса отправился на субботник.
Lenta.ru 04:25
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Блондинка вышла в прямой эфир с Олесей Малибу. И чтобы привлечь внимание аудитории, она решила показать грудь.
Блокнот.ру вчера в 07:02
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В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции
Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.
ТАСС 04:11
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
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РИА Новости 07:35
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
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Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa 09:07
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Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
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Автоновости дня вчера в 13:03
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В реанимации находятся 12 ивановцев с пневмонией
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США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
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Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
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Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11