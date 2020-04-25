Общество

Газета.RuГазета.RuПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
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Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

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