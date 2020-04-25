с чего всё началось

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.

Политика Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». 1,6K

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 44

Общество Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина. 14

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке. 165

Политика Лукашенко анонсировал новую Конституцию Новая Конституция Белоруссии будет принята в ближайшие пять лет, сообщил президент республики Александр Лукашенко. 41

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 69

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. 613

Общество В Петербурге задержали певца Максима Леонидова В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке. 950

Общество Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. 261

Наука Назван способ обмануть коронавирус Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии. 4

Экономика Кудрин допустил рост безработицы в России до 10% Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек. 61

Армия и оружие Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 249

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Футбол Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,7K