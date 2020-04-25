Общество
Газета.RuПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1».Lenta.ru07:50
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Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ 11:54
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Общество
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 23 апреля в 00:58
Политика
Лукашенко анонсировал новую Конституцию
Новая Конституция Белоруссии будет принята в ближайшие пять лет, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Вести.Ru 06:53
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 12:25
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Экономика
Кудрин допустил рост безработицы в России до 10%
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
Коммерсантъ 06:52
Армия и оружие
Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба
В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
Более 300 рабочих из Белокаменки прибыли в Свердловскую область
В санаторий «Обуховский», находящийся в Камышловском районе Свердловской области, поместили более 300 рабочих из Белокаменки.
Вечерний Мурманск 12:50
Гаджеты
Уникальный экран получил Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Новый смартфон имеет характеристики флагмана, что выделяет его среди конкурентов данной ценовой категории.
Evo-rus.com 07:09
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области украинской ракеты «Ольха-М».
RT на русском 11:58
Футбол
Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона
Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета вчера в 14:04
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Культура
Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
ToDay News Ufa 09:41
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт вчера в 18:23
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15