с чего всё началось

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.

Общество Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 6

Общество Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. 1

Происшествия В Бурятии еще 10 медиков заразились коронавирусом Напомним, ранее у 10 медработников горбольницы № 4 выявили COVID-19 / В Бурятии разрастается очаг коронавируса в городской больнице № 4.

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 20

Гаджеты LG представила новый 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear Компания LG выпустила для игроков новый монитор серии UltraGear (модель 34GN850-B), 34-дюймовый экран которого имеет отклик 1 мс и обновляется на частоте 144 Гц, но этот показатель можно понять до уровня 160 Гц. 1

Наука Пандемия COVID-19 стала причиной паранойи Психиатры считают, что хотя данный случай и является первым зафиксированным примером параноидальных проявлений, связанных с COVID-19, сам факт влияния медиасообщений в условиях чрезвычайной ситуации на содержание галлюцинаций вполне предсказуем.

Общество Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Происшествия В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода "Техпрогресс" (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м. К настоящему времени возгорание локализовано.

Общество Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.

Шоу-бизнес Адвокаты: Почерк Меган Маркл говорит о том, что она хотела публикации письма к отцу В письме к отцу Меган просила его перестать общаться с прессой и говорить плохие вещи о ней, а также признавалась, что его поведение разбивает ей сердце и причиняет боль.

Общество Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой. 84

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 57

Наука Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa. 22