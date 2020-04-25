Общество

Газета.RuГазета.RuПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.
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с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
Lenta.ruвчера в 07:50

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Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 07:50

Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

Московский Комсомолецвчера в 05:51

Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБКвчера в 06:00

Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Известиявчера в 06:14

Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 05:25

Орешкин объяснил, почему нынешний кризис хуже, чем в 2008-2009 годах

ТАССвчера в 05:17

Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

Вести.Ruвчера в 04:51
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 14:47
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Общество

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
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Кино

В Японии впервые показали мультфильм про Чебурашку в формате 3D

В Японии показали мультфильм про советского персонажа Чебурашку в формате 3D.Премьеру приурочили к 10-летию первого показа мультфильма в Японии.
URA.Ru 23 апреля в 09:41
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова

Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
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Происшествия

В Бурятии еще 10 медиков заразились коронавирусом

Напомним, ранее у 10 медработников горбольницы № 4 выявили COVID-19 / В Бурятии разрастается очаг коронавируса в городской больнице № 4.
Ариг Ус 00:15
Общество

Свердловчане смогут поехать на дачу на майские праздники без пропуска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил местным жителям поехать на дачу на майские праздники.
Уральский меридиан вчера в 10:57
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
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Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
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Гаджеты

LG представила новый 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear

Компания LG выпустила для игроков новый монитор серии UltraGear (модель 34GN850-B), 34-дюймовый экран которого имеет отклик 1 мс и обновляется на частоте 144 Гц, но этот показатель можно понять до уровня 160 Гц.
Faktom вчера в 13:37
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Наука

Пандемия COVID-19 стала причиной паранойи

Психиатры считают, что хотя данный случай и является первым зафиксированным примером параноидальных проявлений, связанных с COVID-19, сам факт влияния медиасообщений в условиях чрезвычайной ситуации на содержание галлюцинаций вполне предсказуем.
Популярная механика вчера в 16:06
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Политика

Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США

Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара.
Российская газета вчера в 21:28
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Общество

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Происшествия

В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода "Техпрогресс" (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м. К настоящему времени возгорание локализовано.
РБК вчера в 18:42
Общество

Число больных коронавирусом в Кузбассе незначительно возросло

Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
Avoka.do 00:15
Шоу-бизнес

Адвокаты: Почерк Меган Маркл говорит о том, что она хотела публикации письма к отцу

В письме к отцу Меган просила его перестать общаться с прессой и говорить плохие вещи о ней, а также признавалась, что его поведение разбивает ей сердце и причиняет боль.
Газета Metro 24 апреля в 10:53
Общество

Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru вчера в 22:03
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Происшествия

Число зараженных CoViD-19 в Мурманской области превысило 600

Число зараженных CoViD-19 в Мурманской области превысило 600 к 23 часа 22 апреля.
Nord-News 23 апреля в 01:59
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru вчера в 14:10
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском вчера в 12:14
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Наука

Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса

Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa.
Известия вчера в 23:33
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Общество

70 человек в Калужской области за сутки заболели коронавирусом

За сутки в Калужской области выявлено сразу 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:19
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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 24 апреля в 09:23
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Происшествия

Четвёртый пациент с коронавирусом умер в Приангарье

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне число выявленных зараженных в Приангарье составляло 87 человек.
REGNUM вчера в 23:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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