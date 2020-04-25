Общество

Газета.RuГазета.RuПомощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью
 каналу «Россия 1».
Lenta.ru07:50

Подробнее о событии

Орешкин: коронавирус вызвал сильнейший после Второй мировой войны кризис

Московский Комсомолец05:51

Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Известия06:14

Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

РБК06:00

Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Lenta.ru07:50

Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

РИА Новости05:25

Орешкин объяснил, почему нынешний кризис хуже, чем в 2008-2009 годах

ТАСС05:17

Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

Вести.Ru04:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

OvideO.ru 15:22
Здоровье

Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции

Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
Аргументы и Факты вчера в 04:22
12
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
117
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
353
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
303
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
50
Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
1
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
171
Общество

Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля

Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Культура

Кто победит в шоу «Маска»: Валерия и Пригожин назвали фаворитов

Финалисты вовсю готовятся, а члены жюри все еще строят догадки о том, кто же скрывается под масками.
НТВ 08:15
1
Общество

Максима Леонидова задержали за прогулку в парке

Поребрик.Медиа 11:03
1,2K
Футбол

Чемпионат Нидерландов по футболу решили завершить досрочно

Руководство чемпионата Нидерландов по футболу решило досрочно завершить состязание, доигрывать его не будут.
Аргументы и Факты вчера в 14:02
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
4,2K
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,3K
Общество

В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу

В Башкирии изменились правила поездки в сады во время режима самоизоляции.
Башинформ 08:19
124
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
213
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
207
Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
115
Общество

В России живет 1,7 млн человек, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Газета.Ru 22:25
Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru 21:50
Общество

МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
81
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
595
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК 23:07
2
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
661
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor вчера в 09:55
293
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
1,3K
Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
345
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Армия и оружие

Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине

На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру 08:03
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное