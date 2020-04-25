с чего всё началось

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности.

Здоровье Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии. 12

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса. 303

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 50

Общество Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.

Футбол Чемпионат Нидерландов по футболу решили завершить досрочно Руководство чемпионата Нидерландов по футболу решило досрочно завершить состязание, доигрывать его не будут.

Общество В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. 213

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 207

Происшествия В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19 Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 115

Футбол Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.

Общество МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни. 81

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 345

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,9K

Общество В Москве умерли 38 больных коронавирусом В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.