Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса. Это произойдет в случае провала переговоров «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в четверг, 5 декабря.

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

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