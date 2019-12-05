Политика

RT на русскомRT на русскомПомощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
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с чего всё началось
«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации»,— сказал господин Ермак (цитата по «Европейской правде
»).
Коммерсантъ07:10

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Украина не исключает предоставления дополнительных полномочий ДНР и ЛНР

Коммерсантъ07:10

Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

RT на русском07:58

Киев готов дать Донбассу дополнительные полномочия

РИА Новости07:28

В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса

РБК08:37

Киев допустил появление у Донбасса дополнительных полномочий

Известия07:06

Киев нашел применение «формуле Штайнмайера»

Lenta.ru06:56

Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

ТАСС05:36
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Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Происшествия

МВД уточнило число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге

REGNUM 07:04
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Политика

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 09:24
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Афиша Daily 09:14
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
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Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил

На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Sunmag.me 09:21
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Газета.Ru 04:26
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Lenta.ru 07:43
Политика

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
REGNUM 11:04
Политика

«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
РИА Новости 07:46
Политика

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Известия 09:12
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Футбол

Президент УЕФА Чеферин предложил «подвинуть» оффсайд

Президент главной футбольной организации континента выступил с инициативой "подвинуть" линию оффсайда.
Вести.Ru вчера в 08:44
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Армия и оружие

Вертолеты РФ Ми-24 сопроводили военную колонну на севере Сирии

ПолитРоссия 06:45
Общество

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

News.ru 07:56
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:02
Футбол

В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»

Ранее в пресс-службе «Краснодара» корреспонденту «РБ-Спорт» сообщили, что «быки» предлагали ЦСКА бесплатные билеты на ближайший домашний матч, но соперник попросил, чтобы они были платными.
Bookmaker-ratings.ru 08:15
Футбол

«Сочи» готовится к матчу с «Рубином» в штатном режиме

«Сочи» готовится к матчу с «Рубином» в штатном режиме и готов к игре, сообщает Sport24.
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На Урале подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки

Российская газета вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
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Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
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