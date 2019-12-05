Политика

РЕН ТВРЕН ТВПомощник Зеленского заявил о намерении отгородиться стеной от Донбасса

112.ua Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в стране построят стену на линии соприкосновения в Донбассе в случае, если на саммите в Париже не будет заключено соглашение о прекращении огня.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
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