Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса. Это произойдет в случае провала переговоров «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в четверг, 5 декабря.

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Политика Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.

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Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

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Политика Зеленский попал на обложку Time Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.

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Происшествия Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.