Политика

ИзвестияИзвестияПомощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса. Это произойдет в случае провала переговоров «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в четверг, 5 декабря.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Офис Зеленского готов отгородиться от Донбасса стеной

Газета.Ru16:07

В Совфеде назвали неосторожными высказывания помощника Зеленского о стене

РБК13:34

Помощник Зеленского пригрозил построить стену на линии соприкосновения в Донбассе

ТАСС06:21

Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию

Коммерсантъ07:55

Киев пригрозил отгородиться стеной от Донбасса

Московский Комсомолец07:10

Помощник Зеленского рассказал о плане «Б» Киева по Донбассу

РИА Новости08:09

Украина пригрозила отгородиться от Донбасса стеной

Lenta.ru06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика

Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.
Газета.Ru 16:17
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Происшествия

Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
РИА Новости 18:01
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Афиша Daily 09:14
Политика

Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».
RT на русском 15:36
Фигурное катание

Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Inc-news.ru 13:19
Происшествия

Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Известия 17:11
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
Футбол

«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года

«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 17:53
Автоспорт

В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»

Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
RT на русском 11:03
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Экономика

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.
REGNUM 04:10
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости вчера в 12:26
Политика

На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия

Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Life.ru 08:17
Футбол

Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»

Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Спорт-Экспресс 12:00
Экономика

Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию.
РБК 14:19
Политика

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
RT на русском 05:10
Энергетика

Минэнерго уточнило сроки завершения инвентаризации месторождений нефти

Инвентаризация месторождений нефти в России завершится в середине 2020 года, заявил журналистам в кулуарах конференции «Будущее нефтегазовой отрасли в России» замглавы департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Андрей Терешок.
Rambler News Service вчера в 05:49
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Происшествия

Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей

Вести.Ru 13:49
Происшествия

Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Lenta.ru 09:01
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия 18:23
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Гаджеты

Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11

Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Профиль 10:15
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС 16:26
Политика

Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма

РИА Новости 18:09
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное