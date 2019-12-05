Политика
ИзвестияПомощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса. Это произойдет в случае провала переговоров «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в четверг, 5 декабря.
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Политика
Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Происшествия
Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
Политика
Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»
Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».
Фигурное катание
Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Кино
«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Футбол
«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года
«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Экономика
Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Политика
На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия
Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Футбол
Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»
Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Экономика
Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO
Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию.
Политика
Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
Энергетика
Минэнерго уточнило сроки завершения инвентаризации месторождений нефти
Инвентаризация месторождений нефти в России завершится в середине 2020 года, заявил журналистам в кулуарах конференции «Будущее нефтегазовой отрасли в России» замглавы департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Андрей Терешок.
Происшествия
Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей
Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11
Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.