Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

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Происшествия Историка Соколова перевели из «Бутырки» в психиатрическую клинику Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование.

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Политика Президент Польши отказался считать РФ врагом НАТО На пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом.