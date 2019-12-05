Политика
Газета.RuПомощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".
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Гаджеты
В 2021 году Apple выпустит iPhone SE 2 Plus и iPhone без Lightning
В новом iPhone SE 2 Plus не станет кнопки Touch ID — она будет встроена где-то сбоку. Face ID новинка по-прежнему не получит.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Происшествия
В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия
Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку
В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором.
Происшествия
Историка Соколова перевели из «Бутырки» в психиатрическую клинику
Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Прокурор запросил четыре года колонии студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Политика
Посол России в США внёс ясность в связь Кремля с «русскими хакерами»
Посол России подчеркнул, что обвинения без всяких доказательств превратились в норму поведения властей США.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Происшествия
Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь
Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении мужчины, жестоко убившего жену, тещу и ранившего двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Шоу-бизнес
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой Телесваха пожаловалась поклонникам на свою соведущую.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Политика
Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий
Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Культура
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Шоу-бизнес
Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел
Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Политика
Президент Польши отказался считать РФ врагом НАТО
На пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом.
Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Гаджеты
Опубликованы спецификации процессора Snapdragon 865
Компания Qualcomm опубликовала спецификации нового флагманского процессора Snapdragon 865, представленного накануне.
Биатлон
Куклина заняла пятое место в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.