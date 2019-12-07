Политика

Piter.tvPiter.tvПомощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности

В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении. Об этом в интервью газете Welt сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что новая власть на деле доказала, что соблюдает свои обязательства по Минскому договору.
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Известия13:28

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

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Помощник Зеленского: Минские соглашения нуждаются в уточнении

РЕН ТВ10:04

Помощник Зеленского заявил, что минские соглашения «нуждаются в уточнении»

ТАСС09:53
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