Политика
Piter.tvПомощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности
В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении. Об этом в интервью газете Welt сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что новая власть на деле доказала, что соблюдает свои обязательства по Минскому договору.
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
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75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое
Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
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Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Гаджеты
AMD удвоил количество ядер в процессорах Ryzen, и это не предел
Как заявил технический директор AMD Марк Папермастер, компания не собирается останавливаться на удвоенном максимальном количестве ядер в процессорах Ryzen для сокета AM4.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Гаджеты
OnePlus 8 Lite появился на рендерах
В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
Политика
Орешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Кино
Умер актер сериала «Друзья» Рон Лайбмен
Актер Рон Лайбмен скончался 6 декабря 2019 года в возрасте 82 лет от осложнений пневмонии.
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Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере
Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
Футбол
ФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата»
Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Общество
Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Спорт
Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ
Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Здоровье
Шесть человек заразились корью в Ставрополье от непривитого ребёнка
Семилетний ребёнок, не привитый от кори, заразил этим заболеванием шестерых человек в Ставропольском крае.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном".