Политика

ИзвестияИзвестияПомощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения могут быть уточнены. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Die Welt в субботу, 7 декабря.
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Известия13:28

Помощник Зеленского потребовал «уточнить» минские соглашения по Донбассу

РБК12:35

Помощник Зеленского: Минские соглашения нуждаются в уточнении

РЕН ТВ10:04

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Газета.Ru10:21

На Украине заявили о необходимости уточнения Минских соглашений

News.ru10:17

Помощник Зеленского заявил о необходимости «уточнения» Минских соглашений

REGNUM10:23

Помощник Зеленского заявил, что минские соглашения «нуждаются в уточнении»

ТАСС09:53
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

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МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов.
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Напомним, китайская автокомпания Geely Group в конце октября 2019 года приступила к строительству завода, который будет выпускать летающие машины Terrafugia.
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В России выросла смертность от отравления алкоголем

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Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
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