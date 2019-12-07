Политика
ИзвестияПомощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения могут быть уточнены. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Die Welt в субботу, 7 декабря.
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Происшествия
На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура, после того как в одесском колледже в результате пожара погибли восемь человек.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Происшествия
Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Здоровье
Врач порекомендовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях
Российский врач Григорий Конев предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний и рассказал кому и из-за каких болезней ни в коем случае вообще нельзя есть этот фрукт.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Спорт
Большунов одержал победу в скиатлоне на Кубке мира в Норвегии
Общество
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Космос
В США перенесен тестовый полет космического корабля Starliner
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Политика
Президент США назвал прекрасными свои отношения с лидером КНДР
Глава Белого дома рассказал журналистом, что у него сложились очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном на протяжении нескольких лет.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Общество
В интернете появился новый кот-мем
В ролике Гамбино убегает от черного кота по кличке Том, после чего издает похожие на приветствие звуки.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Хоккей
Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Экономика
Богачи что-то знают: о чем говорит падение продаж суперъяхт?
Как отметил в беседе с агентством Том Конбой, продающий суперъяхты голландского судостроителя Heesen Yachts, богатые клиенты покупают яхты, когда они уверены в перспективах мировой экономики, и если в мире что-то пошло не так, сделок не будет.
Армия и оружие
НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю
Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Авто
В США стартовали продажи первой в мире летающей машины
Напомним, китайская автокомпания Geely Group в конце октября 2019 года приступила к строительству завода, который будет выпускать летающие машины Terrafugia.
Общество
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Подсчитано, что случайная смертность выросла на 11,9 процента — в 2019 году за этот период умерли 5010 человек.
Шоу-бизнес
Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.