Политика
Газета.RuПомощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt. По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
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В Рязани дали старт проекту «Новогодняя столица»
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Число жертв расстрела протестующих в Багдаде возросло
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Три человека погибли в аварии на севере Москвы
Утром в субботу на севере столицы произошла авария, погибли три человека, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госаввтоинспекции.
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Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
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Дочь Любови Успенской получила новую травму
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Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел из проекта
Ранее Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Читайте также: Меладзе раскритиковал выступление участника шоу «Голос»
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Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
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Прямая видеотрансляция боя Поветкин — Хантер начнётся в 23:50 мск
Первый канал подготовил видеоанонс вечера бокса в Саудовской Аравии.
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Спасатель скончался в результате пожара в колледже Одессы
Спасатель, упавший с большой высоты во время эвакуации людей из горящего колледжа в Одессе, скончался.
Общество
Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
Авто
Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети
На основании полученной информации и шпионских фото дизайнеры motor1.com создали рендерные изображения, представив свое видение Dacia Sandero нового поколения.
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
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Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»
Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
Политика
В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма
Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР - террористическими организациями.
Происшествия
Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду
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Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
Общество
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Футбол
Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).