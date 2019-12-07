Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt. По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.

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Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

Общество Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар» Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

Авто Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети На основании полученной информации и шпионских фото дизайнеры motor1.com создали рендерные изображения, представив свое видение Dacia Sandero нового поколения.

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Политика В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР - террористическими организациями.

Экономика Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.

Армия и оружие Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.

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