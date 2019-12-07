Политика

Газета.RuГазета.RuПомощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt. По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

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