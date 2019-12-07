Политика
Газета.RuПомощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt. По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
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Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
Общество
Как совершить паровую революцию
Употребление табака в России в последние годы значительно снизилось. Об этом свидетельствует статистика агентства Bloomberg.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Политика
МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 млрд
Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Музыка
Митя Фомин рассказал причину ухода из Hi-Fi
В своем интервью изданию «Аргументы и факты» певец Митя Фомин, который долго время был одним из солистов группы Hi-Fi, рассказал о причинах, по которым он принял решение покинуть коллектив.
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Футбол
Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Происшествия
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Происшествия
ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД
Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Здоровье
Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел в два раза
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Футбол
Вадим Евсеев: «Приятно, что вторую игру забиваем мячи после наработанных атак»
"Уфа", набрав 25 очков после 19 туров, занимает седьмую строчку РПЛ.
Общество
Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение
Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Армия и оружие
Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара
Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа утверждают, что им удалось сбить в субботу боевой самолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Транспорт
Железные дороги перешли на новый график движения поездов
В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Общество
Назван самый популярный напиток у россиян к Новому году
Самым популярным напитком у россиян к Новому году стало пиво.
Общество
Польша хочет купить у Австрии территорию лагеря смерти
Правительство Польши хочет купить у Австрии место бывшего немецко-фашистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу.