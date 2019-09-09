Политика
ТАССПомощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.
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Помощник рассказал о тоне телефонных переговоров Путина и Зеленского
Национальная служба новостей04:17
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Политика
Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году
Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
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ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
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Политика
Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу
Мэром немецкого города Вальдзидлунг был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш.
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Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.
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Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Армия и оружие
Россия решила вопрос применения танков на современном поле боя
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Политическая Экспертиза 04:11
Политика
Путин и Миллер обсудили поставки газа на Украину и в Китай
Обсудили на встрече и поставку газа по прямому контракту на Украину.
ТК Звезда 12:24
Экономика
ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.
Коммерсантъ 12:14
Авто
Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х
Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
Motor 07:46
Общество
В Британии супруги нашли странное существо с клыками и клювом
Венди Грей и Энди Вээр заметили необычное создание 5 сентября у себя на заднем дворе и посадили его в стакан.
RuNews24.ru 01:53
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Финансы
Официальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
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Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
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Например, накануне в интернете появился снимок двух седанов Lada Vesta Cross в новом цвете.
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В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
Московский Комсомолец 09:11
Происшествия
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
РИА Новости 10:18
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
РИА Новости 09:21
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20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
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Стена дома обрушилась в Новотроицке из-за хлопка
Причиной, по предварительным данным, стал хлопок паров спирта, которые скопились в системе вентиляции из-за владельца квартиры, гнавшего дома самогон.
Новотроицк.рф 12:05
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Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
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