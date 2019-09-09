Политика

ТАССТАССПомощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.
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Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным

РИА Новости05:55

В Киеве раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

РБК05:52

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

RT на русском04:37

Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным

Lenta.ru03:41

Офис Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Газета.Ru08:11

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

URA.Ru05:28

Помощник рассказал о тоне телефонных переговоров Путина и Зеленского

Национальная служба новостей04:17
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