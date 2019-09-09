Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

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