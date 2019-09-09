Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Политика Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2% Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.

Армия и оружие Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится двое суток — 9 и 10 сентября.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Общество Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Здоровье В Китае у женщины на ресницах развелись клещи В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Технологии Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.

Политика На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия» «Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».

Политика В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.

Политика На выборах в Госсовет Татарстана «Единая Россия» набирает более 72% Кроме партии власти, проходной барьер преодолела только КПРФ с результатом 10,7%. Остальные партии не смогли попасть в Госсовет республики.

Политика Роман Старовойт победил на выборах губернатора Курской области Напомним, на кресло главы региона претендовало пять кандидатов: врио губернатора Курской области Роман Старовойт («Единая Россия»), омбудсмен по правам человека Владимир Фирсов (КПРФ), депутат областной думы, руководитель местного отделения ЛДПР Владимир Федоров, представитель Железногорский правозащитной организации Николай Карцев («Справедливая Россия») и Татьяна Черникова (партия «Зеленые»).

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

Политика Объявлены результаты выборов в Мосгордуму на 23:00 Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы на 23:00 составила 21,45%.

Авто Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.