Политика

ТАССТАССПомощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.
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Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным

РИА Новости05:55

В Киеве раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

РБК05:52

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

RT на русском04:37

Советник Зеленского: К обмену привел диалог глав РФ и Украины

РЕН ТВ04:20

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

ТАСС06:44

Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным

Lenta.ru03:41

Офис Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Газета.Ru08:11
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Происшествия

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Lenta.ru 10:43
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Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии своего кроссовера GLE – дизель-электрический GLE 350 de 4Matic и бензин-электрический GLC 300 e 4Matic.
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Lenta.ru 07:20
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Минфин предложил россиянам новую пенсионную систему

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В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
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Вести.Ru вчера в 20:17
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Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
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Индия отыскала на Луне свой корабль

Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Названы города с самыми красивыми женщинами в России

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Напавший на дом Памфиловой признал вину

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Газета.Ru 09:48
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В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
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«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
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Вышла бета-версия браузера Vivaldi для Android

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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