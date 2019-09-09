Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Кино Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2» Сайт discussingfilm.net сообщил даты старта съемок двух ожидаемых по всему миру фильмов «Матрица 4» и «Веном 2». К съемкам «Матрицы 4» приступят 10 февраля следующего года в Чикаго.

Авто Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии своего кроссовера GLE – дизель-электрический GLE 350 de 4Matic и бензин-электрический GLC 300 e 4Matic.

Финансы Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.

Экономика Минфин предложил россиянам новую пенсионную систему Минфин рассчитывает таким образом присоединить граждан РФ к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Общество Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.

Культура Рэпер Серега захотел украинское гражданство Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Политика Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.

Политика Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Космос Индия отыскала на Луне свой корабль Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Политика США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Происшествия В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.

Политика Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой «Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Интернет Вышла бета-версия браузера Vivaldi для Android В магазине приложений Google Play Market появилась первая публична бета-версия браузера Vivaldi для операционной системы Android.