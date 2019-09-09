Политика
ТАССПомощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.
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Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Сайт discussingfilm.net сообщил даты старта съемок двух ожидаемых по всему миру фильмов «Матрица 4» и «Веном 2». К съемкам «Матрицы 4» приступят 10 февраля следующего года в Чикаго.
Интермонитор.ру вчера в 15:41
Авто
Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE
Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии своего кроссовера GLE – дизель-электрический GLE 350 de 4Matic и бензин-электрический GLC 300 e 4Matic.
Picsnews.net 07:30
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья вернувшихся моряков
"В настоящее время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:32
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Экономика
Минфин предложил россиянам новую пенсионную систему
Минфин рассчитывает таким образом присоединить граждан РФ к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
RuNews24.ru 07 сентября в 07:22
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие
Российский истребитель F-35B получит «полтора двигателя»
Российский палубный истребитель, который имеет пилотное название F-35B, получит «полтора двигателя».
OAnews 09:05
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае
Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.
Российская газета 10:35
Политика
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.
Газета.Ru 10:51
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Космос
Индия отыскала на Луне свой корабль
Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.
Росбалт 07:48
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Политика
Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 09:09
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Интернет
Вышла бета-версия браузера Vivaldi для Android
В магазине приложений Google Play Market появилась первая публична бета-версия браузера Vivaldi для операционной системы Android.
Игромания.ру 10:35
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36