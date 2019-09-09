Политика

ТАССТАССПомощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.
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Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным

РИА Новости05:55

В Киеве раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

РБК05:52

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

RT на русском04:37

Советник Зеленского: К обмену привел диалог глав РФ и Украины

РЕН ТВ04:20

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

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Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным

Lenta.ru03:41

Офис Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Газета.Ru08:11
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
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Российская газета 06:05
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Стала известна дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
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Игроки «Манчестер Юнайтед» были рады уходу из команды чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
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Газета.Ru 04:19
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
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Названы города с самыми красивыми женщинами в России

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ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии

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Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
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Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе в России

Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта ведомство называет обеспечение государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан.
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Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни

Lenta.ru 00:05
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В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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