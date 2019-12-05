Политика
Газета.RuПомощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".
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Наука
Частое окрашивание волос может привести к раку
Политика
Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан
Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Политика
Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента
Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Футбол
Владимир Быстров: «При Хохлове в ворота соперников „Динамо“ не ставили пенальти в каждом матче. А тут по два»
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира
6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Политика
Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа
В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Стоун выходит замуж
Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Политика
В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса
Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе равносильна отказу от минских соглашений, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Футбол
Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за изнасилование женщины-врача
На допросе 55-летний мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима.
Политика
Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России
Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Фигурное катание
Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Политика
Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо
Авто
В России появится обновленный Hyundai Solaris
В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
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