Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Политика Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.

Политика Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Политика Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

Общество Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.

Шоу-бизнес Актриса Эмма Стоун выходит замуж Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.

Политика В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе равносильна отказу от минских соглашений, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

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Политика Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».

Авто В России появится обновленный Hyundai Solaris В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.

Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.