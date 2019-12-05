Политика

Газета.RuГазета.RuПомощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".
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