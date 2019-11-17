с чего всё началось

Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе. Об этом сообщил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «Новое время».

Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России

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