Политика
Газета.RuПомощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе. Об этом он сказал в в эфире телеканала "Украина 24". По его заверению, украинский лидер искренне хочет прекращения боевых действий в регионе.
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Помощник Зеленского заверил, что президент хочет прекратить войну в Донбассе
Московский Комсомолец15:15
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