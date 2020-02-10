Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе. Об этом он сказал в в эфире телеканала "Украина 24". По его заверению, украинский лидер искренне хочет прекращения боевых действий в регионе.

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

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