Политика
Газета.RuПомощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе. Об этом он сказал в в эфире телеканала "Украина 24". По его заверению, украинский лидер искренне хочет прекращения боевых действий в регионе.
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Помощник Зеленского заверил, что президент хочет прекратить войну в Донбассе
Московский Комсомолецвчера в 15:15
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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
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Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
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Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
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Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
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