Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. С таким заявлением, как сообщает "Новое время", выступил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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с чего всё началось
По информации Одесского издания «Думская», украинское поисково-спасательное судно «Сапфир» , а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» уже вышли
 к возвращаемым из плена «Яни Капу», «Бердянску» и «Никополю».
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Современные технологии пролили свет на одну из загадок Древнего Египта

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