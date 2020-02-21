Политика
РБКПутин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора
Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Здоровье
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Баскетбол
Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета
Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Общество
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Транспорт
Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае
"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Экономика
Число брошенных РЖД поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного
Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
Происшествия
В Дагестане задержан замглавы Росимущества
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Происшествия
В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ
Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
Экономика
А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.