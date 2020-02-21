Политика

РБКРБКПутин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК03:57

Замглавы Росгвардии Плохой стал генерал-полковником

RT на русском03:10

Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК

ТАСС01:54

Владимир Путин добавил звёзд Роману Плугину

Фонтанка.Ру01:15

Замглавы Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником

РИА Новости02:10

Путин присвоил генеральские звания пятерым заместителям директора ФССП

РЕН ТВ01:28

Официальному представителю МВД Ирине Волк присвоено звание генерал-майора

Известия01:54
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане

RT на русском 19 февраля в 21:55
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Здоровье

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM 18 февраля в 12:38
Баскетбол

Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Матч ТВ вчера в 16:24
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ вчера в 10:45
Транспорт

Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае

"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Интерфакс 01:35
Экономика

Число брошенных РЖД поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 03:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного

Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
VSE42.RU 19 февраля в 23:41
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс вчера в 19:18
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Происшествия

В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ

Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
REGNUM 03:49
Экономика

А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Ведомости вчера в 23:38
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Что происходит вчера в 02:39
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально сменила образ

Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Uznayvse.ru вчера в 02:49
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Piter.tv 00:23
Спорт

Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Газета.Ru 03:01
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
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